Genova – Al via da oggi, mercoledì 10 maggio 2023, i lavori per la manutenzione del manto stradale di via Giuseppe Galliano, a Sestri Ponente.

I lavori avranno una durata di una settimana e interesseranno l’intera carreggiata che verrà scarificata (rimozione asfalto precedente) e riasfaltata nel tratto compreso tra civ.14 e civ. 10.

I lavori interesseranno anche via Antonio Negro nella porzione della corsia a scendere.