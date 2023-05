Genova – Non c’è pace per il traffico sulla strada Sopraelevata questa mattina. Dopo l’incidente avvenuto intorno alle 8 in direzione levante, con code e rallentamenti, nuovi disagi per un veicolo in avaria.

La polizia locale segnala la presenza del mezzo in difficoltà all’altezza dell’accesso al ponte Elicoidale, sempre in direzione levante.