Genova – Dal 16 al 21 maggio, ai Giardini Luzzati, decolla la prima Genova BeeWeek, la prima settimana dedicata alle api, al miele e ai prodotti dell’alveare.

In occasione della ricorrenza della Giornata Mondiale delle Api, il 20 maggio, l’associazione ligure dei produttori apistici miele (Alpa Miele) celebra l’importanza degli insetti impollinatori e della Biodiversità.

Grazie alla collaborazione dei Sestieri di Molo e Maddalena e dei Giardini Luzzati sono stati organizzati moltissimi appuntamenti legati alla cultura del miele, alla sua produzione e al mondo delle api, coinvolgendo produttori e piccole imprese locali.

Un’intera settimana di eventi tra laboratori, installazioni (LA posa di Bee Hotel’s Seeds, piccoli ricoveri per le api solitarie (che non fanno miele) usati per nidificazione e svernamento), assaggi, una “Charlas” e una conferenza di approfondimento sul tema ma anche uno spettacolo circense, musica e la dimostrazione pratica del lavoro di estrazione del Miele, la smielatura in piazza)

Tante occasioni di incontro per adulti e bambini, per conoscere il mondo degli impollinatori e i mieli, per giocare e approfondire, degustare, assaggiare e imparare a non avere paura del ronzio delle Api

Questo il programma della Genova BeeWeek

Martedì 16 maggio ai Giardini Luzzati

Ore 18.00 – Charlas: Apicultura, il rapporto milleniario tra api, Homo sapiens e natura

Giovanna Guslini, esperta di antropologia ed educazione IUAES (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences)

Laura Capini, presidente ALPA Miele (Associazione Ligure Produttori Apistici)

INFO – https://fb.me/e/V6VxKEgw

Mercoledì 17 maggio

Alle ore 17:00 – Mini Corso gratuito di Analisi Sensoriale del Miele presso Jalapeño in via della Maddalena, 52 r (necessaria prenotazione)

Giovedì 18 maggio

Alle ore 17:00 – Mini Corso gratuito di Analisi Sensoriale del Miele al Prione Hub, Salita del Prione 34 (necessaria prenotazione)

Venerdì 19 maggio

Ore 16:00 – Ai Giardini Luzzati Laboratorio e Installazione “Crea la tua ape per imparare a conoscerle” con merenda a base dei prodotti dell’Alveare. Per tutte le età.

Colorazione e inaugurazione della panchina dedicata alle api

Sabato 20 maggio

– Alle Ore 15.30 – in Piazza delle Vigne arriva “Il Circo delle Api” con Sara Micol Natoli

Adatto a qualsiasi pubblico curioso di scoprire il mondo delle api e i suoi pericoli, seguendo gli scompigli circensi e la narrazione di un’ape irriverente. Onirico e divertente.

– Alle ore 15:30 ai Giardini Luzzati Smielatura in Piazza – Dimostrazione pratica del lavoro di estrazione del miele, con assaggio e omaggio finale

Alle ore 18:30 torna il “Il Circo delle Api” con Sara Micol Natoli ai Giardini Luzzati

Alle 20 “Cantadina” con Simona Ugolotti ai Giardini Luzzati. La Voce della Natura che racconta, canta e incanta, che denuncia, che osa, sperimenta e ride. Una contadina e la sua vita estrema tra lupi, volpi, galline, ghiaccio e monti. Da Genova e dintorni

Domenica 21 maggio

Alle 16 – Conferenza “Biodiversità, la poetica della natura. Il mondo che vorrei” con Claudio Porrini, biologo UNIBO e Claudio Bellantuoni biologo ed entomologo presso l’Area Archeologica / Giardini Luzzati

Posa e inaugurazione Bee Hotel’s Seeds Genova

Alle 18.30 “Cantadina” con Simona Ugolotti – La Voce della Natura che racconta, canta e incanta, che denuncia, che osa, sperimenta e ride. Una contadina e la sua vita estrema tra lupi, volpi, galline, ghiaccio e monti. Da Genova e dintorni

