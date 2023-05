Genova – Una passeggera della nave da crociera Msc Seashore viene colpita da infarto ed emorragia cerebrale e dal capoluogo ligure si alza in volo l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che raggiunge la nave in mezzo al mare e carica la paziente per trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Salvataggio in mezzo al mare per una 65enne brasiliana che si è sentita male durante la navigazione a bordo della nave da crociera della Msc.

Soccorsa dal personale di bordo, la donna è stata accompagnata nelle sale ospedale a bordo della nave e qui il medico di bordo, accertate le condizioni critiche della paziente, ha inviato una richiesta di soccorso alla Capitaneria di Porto di Genova.

Dalla sala controllo è stato chiesto alla nave di invertire la rotta e di rientrare verso Genova mentre dall’aeroporto partiva l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Il mezzo aereo ha raggiunto la nave in alto mare e ha caricato la paziente per poi trasferirla velocemente in ospedale.