Genova – Il progetto presentato in Comune per la realizzazione dell’antenna 5g in zona Belvedere a Sampierdarena è diverso dal quello realizzato. A confermarlo il consigliere comunale della Lega Fabio Ariotti.

“Ho presentato – spiega Ariotti – un’interrogazione in Comune per la ormai nota Antenna 5g installata in salita superiore Salvador Rosa nel borgo Promontorio Belvedere a Sampierdarena, dopo le rimostranze dei cittadini che si sono visti installare un’antenna di 25 metri davanti casa e si sono mobilitati, effettuando anche una raccolta firme”.

“L’antenna, non è segnalata con il led – prosegue Ariotti – e si trova a 20 metri dalle abitazioni e alla vicina elisuperficie dell’ospedale villa Scassi. Ho appurato, interfacciandomi anche con il consigliere del Municipio Centro Ovest Andrea Ferrari, che l’antenna, approvata da Arpal, ha avuto il benestare della paesaggistica e dell’ufficio geologico, ma non vi sono stati pareri iniziali da parte del Municipio”.

“A seguito di due sopralluoghi urgenti – continua Ariotti – effettuati su disposizione dell’Assessore all’Urbanistica Mario Mascia, è emersa la non corrispondenza tra il rendering depositato agli atti della pratica istruita e la resa finale dell’opera così come rilevata e fotografata dai tecnici. Le compagnie telefoniche coinvolte hanno dunque presentato un progetto diverso da quello che abbiamo visto nella realtà e che è ben più impattante: ad esempio erano presenti degli ulivi che sono stati sradicati per la messa a terra del cemento. Alla luce dei nuovi riscontri il Comune avvierà un procedimento e verificherà se ci sono i presupposti per l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica e l’eventuale revoca dell’autorizzazione medesima”.

(Foto da Facebook)