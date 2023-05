Albisola Superiore (Savona) – Un incendio ha distrutto una decina di auto, nella notte nella piccola frazione di Ellera, nell’entroterra di Albisola.

L’allarme è scattato intorno alle 4 della scorsa notte quando alcuni residenti sono stati risvegliati dal forte odore di bruciato e dai rumori che arrivavano dalla strada.

Le fiamme, già alte e diffuse, stavano divorando alcune auto parcheggiate e subito sono partite le telefonate ai vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti spegnendo le fiamme ma almeno una decina di vetture è stata distrutta o gravemente danneggiata.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine che, al momento, non escludono l’opera di uno o più piromani considerando che nella frazione vivono poche centinaia di persone.

Possible anche un corto circuito in una vettura e che le fiamme si siano poi propagate da un veicolo all’altro in un terribile effetto a catena.

Le indagii chiariranno quanto avvenuto ed eventuali responsabilità anche grazie alle immagini riprese da alcune telecamere della zona.

