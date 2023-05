Savona – Una chiamata per un capriolo ferito in un giardino e i volontari dell’Enpa ne salvano due. E’ il risultato di una chiamata di emergenza giunta al centralino Enpa di Savona e che riferiva di una femmina di capriolo trovata ferita in un giardino di casa.

I volontari si sono recati sul posto trovando l’animale ferito e lo hanno soccorso accorgendosi, però, che aveva partorito da poco, forse pochi giorni.

Subito è iniziata una ricerca nella zona per trovare i cuccioli perché, mettendo in salvo la mamma, i piccoli sarebbero certamente morti.

Dopo estenuanti ricerche la buona notizia: il piccolo, un maschietto, è stato trovato nelle vicinanze, infreddolito e spaventato perchè la mamma era impossibilitata a muoversi e potrebbe essere rimasta ferita nel giardino per un’intera giornata.

Mamma e piccolo sono stati salvati ed ora verranno accuditi dall’Enpa che cercheranno di salvare entrambi.