Celle Ligure (Savona) – Proseguono le ricerche per individuare l’autista del camion che nella mattinata di ieri ha tamponato un’automobile con a bordo un uomo e la figlia piccola, che stava per entrare all’asilo.

L’incidente si è verificato lungo l’Aurelia in direzione Varazze e, fortunatamente, padre e figlia a bordo dell’auto non hanno avuto conseguenze fisiche, soltanto un grande spavento. L’autista del mezzo pesante, però, non ha prestato soccorso ed è riuscito a fuggire.

In queste ore sono al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza della zona, con l’obiettivo di rintracciare il camion e di conseguenza anche la persona alla sua guida.