Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada ed ancora una volta nel quartiere di San Fruttuoso dove il numero degli incidenti è in aumento.

Questa volta, è stata una donna di circa 30 anni ad essere stata investita in via Giovanni Torti.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17.

La vettura l’ha sbalzata a terra e la donna ha riportato diverse ferite. Soccorsa dal 118 è stata trasferita d’urgenza all’ospedale San Martino.