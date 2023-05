Genova – Uno sciame di api che “atterra” sulla facciata della chiesa di Sant’Ambrogio a Cornigliano. Stupore ed un po’ di incredulità tra le persone presenti, questa mattina, all’arrivo della “nuvola” di api che si è poi radunata in un angolo della facciata della chiesa.

Il matlempo improvviso ha sorpreso le api mentre erano alla ricerca di un posto dove fondare una nuova colonia come avviene ad ogni primavera quando la vecchia regina abbandona il nido e “sciama” con un buona parte delle api operaie mentre nasce la nuova regina.

La convivenza è infatti impossibile e le due regine finirebbero per combattere ed una delle due morirebbe.

Per questo, quando sente che la nascita della nuova regina è imminente, la “vecchia” parte e spesso nel viaggio si posa con lo sciame in sistemazioni che possono sembrare assurde m che sono solo soste temporanee.

In queste occasioni si più chiamare il numero dei Vigili del Fuoco (115) o il numero unico per le emergenze 112 e sebbene i pompieri non intervengano più per queste cose, sono comunque in contatto con le associazioni degli Apicoltori e con i volontari che prestano il loro tempo per la collettività e intervengono per recuperare lo sciame.

E’ possibile contattare AlpaMiele o Apiliguria o, ancora, il gruppo degli Amici delle Api