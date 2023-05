Genova – Ancora emergenza cinghiali per strada e pericolo per automobilisti e motociclisti di passaggio.

Una famigliola di cinghiali è stata avvistata a spasso sulla carreggiata in corso Europa, in direzione levante, all’altezza dell’incrocio con via Isonzo.

L’allarme è scattato intorno alle 5,30 di questa mattina e subito la polizia locale si è recata sul posto ed ha lanciato l’allerta sul canale di informazione per mettere in allerta chi guida e rischia un incidente anche grave come già avvenuto.

Poco più tardi, intorno alle 6,15, cinghiali anche in via Steno, sempre nella zona di corso Europa, con altri cinghiali a spasso in mezzo alla strada.

Anche in questo caso la polizia locale ha seguito l’emergenza ed è stata attivata la messaggistica per informare automobilisti e motociclisti.

(Foto di Archivio)