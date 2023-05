Savona – La sezione savonese dell’associazione italiana arbitri (A.I.A) festeggia i 100 anni con una festa il prossimo 10 Giugno e sarà la prima delle 7 sezioni liguri a raggiungere questo storico traguardo.

I festeggiamenti avverranno a bordo di Costa Smeralda, in sosta nel porto di Savona.

In occasione dei festeggiamenti è stata organizzata anche una tavola rotonda dal titolo “Sport e Disabilità: siamo tutti atleti!”.

Oltre al presidente AIA Carlo Pacifici ed al suo vicepresidente Alberto Zaroli, parteciperanno a questo incontro alcuni paratleti come Francesco Cavallotto, Paul Iyobo, Riccardo Locatelli (calciatori nazionali della F.I.S.P.I.C – Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi) ed Eleonora Mele (ciclista – categoria C5).

Sempre in occasione dell’incontro ci sarà la consueta consegna dei premi sezionali e le targhe ricordo per gli esordi nei campionati superiori avvenuti nel corso della stagione sportiva. E nell’occasione verrà anche presentato il libro di Federico Marchi (Responsabile nazionale della Comunicazione A.I.A.) “Volevo fare l’arbitro”.

Alla manifestazione, oltre ai vertici nazionali e regionali dell’A.I.A., saranno presenti tutti i

presidenti della Sezione di Savona dal 1975 in poi, compreso il 99enne Armando Brustia.