Genova – Ancora cinghiali a spasso per strada e nuova emergenza per la polizia locale che ha dovuto seguire gli animali per evitare incidenti e rischi per automobilisti e motociclisti.

Questa volta la segnalazione è arrivata da via Manuzio, nel quartiere di San Fruttuoso.

Una famigliola di cinghiali ha deciso di farsi una passeggiata tra i bidoni e la carreggiata normalmente percorsa da auto e moto.

La polizia locale ne ha segnalato la presenza intorno alle 5 del mattino ma altri due allarmi sono scattati alle 5,30 ma senza indicazione del luogo.

Gli animali sono stati “scortati” sino a riprendere la strada delle alture e la situazione si è normalizzata.