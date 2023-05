Genova – Sono tornate a casa solo dopo l’una della scorsa notte le famiglie evacuate precauzionalmente dai vigili del fuoco per una forte perdita di gas registrata in un condominio di via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso.

L’allarme è scattato intorno alle 22,30 quando alcuni residenti hanno iniziato a sentire un forte odore di gas ed hanno chiamato i pompieri.

Vigili del fuoco e tecnici della rete del gas sono arrivati e hanno chiesto ai residenti di lasciare le loro abitazioni per sicurezza e poi hanno iniziato le ricerche per individuare la grossa perdita.

Trovato il guasto i tecnici Ireti hanno effettuato la riparazione riportando in sicurezza l’intero condominio.

I residenti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni poco dopo l’una anche se alcune famiglie avevano già trovato una sistemazione per la notte