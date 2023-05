Bordighera (Imperia) – Un vero e proprio dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri in spiaggia a Bordighera, davanti agli occhi di diversi bagnanti.

Mentre stava nuotando nelle acque davanti alla spiaggia dell’Arziglia, un 52enne si è sentito male ed è stato soccorso da alcune persone che hanno assistito alla scena, tra le quali un bagnino di un vicino stabilimento balneare.

Una volta trasportato a riva si è capito che per l’uomo – un turista francese del quale non è ancora stata resa nota l’identità – non c’era più nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono poi giunti gli agenti della polizia locale e i carabinieri.