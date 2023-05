Ventimiglia (Imperia) – Una lite furibonda e poi le coltellate, potenzialmente mortali. Sono gravi le condizioni del 35enne ferito la scorsa notte da diversi fendenti inferti con la lama di un coltello durante una lite in un appartamento del centro storico.

Intorno alle 2 di notte le urla di una rissa hanno fatto scattare le chiamate alla polizia e al 118 che si sono precipitati sul posto trovando il 35enne in una pozza di sangue.

Il personale paramedico della Croce Azzurra di Vallecrosia ha soccorso il giovane trasferendolo in codice rosso all’ospedale di Sanremo dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Solo la fortuna ha evitato che le coltellate lesionassero organi vitali causando la morte.

Ora sono in corso le indagini per accertare le cause e le circostanze del ferimento e per individuare e assicurare alla Giustizia il responsabile