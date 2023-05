Genova – Mattinata di traffico intenso, che ha coinvolto diversi automobilisti, sia in autostrada che lungo la Valbisagno. Un vero e proprio blocco al casello autostradale di Genova Est, per entrare nell’A12 Genova-Livorno, sta causando lunghe code e disagi in varie zone della città.

Una volta oltrepassato il casello, il traffico intenso prosegue in direzione dell’allacciamento con l’A7 e con l’A10.

Aggiornamento: sono 4 i km di coda in direzione dell’allacciamento A12/A7 a causa di un incidente