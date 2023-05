Genova – Finita l’attesa dei tifosi della Sampdoria, la cessione è avvenuta e al vertice della Società blucerchiata siederanno Radrizzani e Manfredi

La trattativa è andata avanti, tesissima, per tutto il pomeriggio, ha finalmente trovato un suo sviluppo e Massimo Ferrero ha accettato l’offerta presentata da Gestio Capital e Aser Ventures.

Lo stesso ormai ex patron della Sampdoria ha sciolto le riserve apparendo in diretta tv e annunciando di aver ceduto per il bene della squadra.

notizia in aggiornamento