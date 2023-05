Bordighera (Imperia) – Un camion ha preso fuoco questa mattina poco prima delle ore 9 lungo l’Autostrada A10 mentre si trovava sul viadotto Vallecrosia, nel tratto compreso tra Bordighera e Ventimiglia, in direzione ponente.

Il fatto è accaduto in un’area dove sono in corso dei lavori e ha costretto le autorità a chiudere momentaneamente la tratta, per favorire le operazioni di spegnimento delle fiamme dei vigili del fuoco.

Al momento di registrano circa 5 km di coda in direzione levante e 3 km in direzione di ponente.