Moneglia (Genova) – Si chiamava Simona Tolini, 54 anni, di Masso, frazione del comune di Castiglione Chiavarese la donna morta nel terribile incidente all’interno delle gallerie che collegano Sestri Levante con Moneglia. La donna viaggiava in moto con il marito.

L’impatto violentissimo con una vettura sarebbe stato causato dal mancato rispetto da parte di quest’ultima del semaforo rosso. Auto e moto si sono scontrate frontalmente nella galleria a senso unico alternato.

Inutile ogni tentativo di soccorso, la donna è deceduta per le gravi ferite mentre il marito è stato trasferito in elicottero, in codice rosso, all’ospedale di Pisa.

In corso le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente che sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

L’auto è stata sequestrata e sembra che al conducente sia stata ritirata la patente. Se le riprese video confermeranno il passaggio con il rosso scatterebbe l’accusa di omicidio stradale.