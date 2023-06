Sestri Levante – Incidente mortale nelle gallerie tra Moneglia e Sestri Levante: nello scontro tra una moto e un’automobile ha perso la vita una donna, che viaggiava sul mezzo insieme al marito. L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero all’ospedale San Martino di Genova con diversi traumi.

Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente ma si ipotizza che la causa possa essere il mancato rispetto di un semaforo, visto che nelle gallerie la circolazione è a senso unico alternato. Per permettere i rilievi le gallerie sono state chiuse al traffico.