Pieve Ligure (Genova) – Salsiccia in mille declinazioni diverse e tanta musica. Sabato 17 giugno, a Pieve Alta si apre la prima Festa della Salsiccia con stand gastronomici aperti dalle ore 19 in piazza San Michele.

Per raggiungere Piazza San Michele a Pieve Alta, sarà attiva una navetta gratuita che collega il parcheggio della Stazione Ferroviaria di Pieve Ligure con la zona alta del paese, tra le h. 18 e le 24.

La festa ha anche un espetto benefico perché una parte del ricavato andrà in beneficienza, a sostegno di due cause che ci stanno a cuore:

1. la popolazione dell’Emilia Romagna

2. l’Associazione AI.MCTO odv Le Mani di Filippo (www.lemanidifilippo.org)