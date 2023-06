Genova – Dopo una lunga e tormentata battaglia giudiziaria Paolo Vanni torna a gestire il Berio Cafè, il bar dell’omonima biblioteca del centro.

Il locale riapre e promette sorprese e gli studenti che hanno sempre affollato il locale ed apprezzato tavolini e wifi gratuito esultano per il ritorno di uno degli animatori che hanno fatto la storia del locale.

“Buon giorno – scrive Paolo Vanni sulla pagina Facebook di “Io sto con Berio Cafè – anche se non sono proprio sicuro che sia la espressione più adatta per definire i miei ultimi risvegli giornalieri. Lo confermo. Dal 9 maggio ho ripreso un ritmo di vita lavorativo di quelli che avevo alcuni, molti anni addietro. Apro gli occhi, per fortuna, intorno alle sette e sino alle 23 non li socchiudo. Si perchè spesso restano semi aperti dai pensieri e dalle riflessioni. Mi sono ritrovato, a settant’anni compiuti, a “scendere in campo” non per combattere il comunismo, ormai quasi scomparso-quello vero-, ma per “salire sul palcoscenico” del bar della Berio. Patrizia ha tentato di dare un senso euforico a questa situazione dicendomi che tornerò vivo. Francamente l’espressione del mio volto in questa foto racconta bene il mio entusiasmo. Vi racconterò e vi terrò aggiornati. Intanto pensatemi, se volete e potete, con affetto. Mostra meno