Genova – Uno scavo in mezzo alla strada, un cartello ad avvisare i passanti e la pazienza dei residenti che si “consuma” via via che passano i giorni. Così nasce la protesta nel cantiere fantasma di via G.B Monti a Sampierdarena.

Dopo giorni di attesa di un intervento e con i disagi patiti da chi passa in auto e in moto facendo lo slalom, scatta la rabbia e lo sfogo direttamente sul cartello.

Le parole non sono esattamente da alta diplomazia ma il concetto è chiaro.

Ma cosa sta succedendo in via G.B Monti?

(Foto da Facebook )