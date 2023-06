Genova – Si sono conclusi intorno alle 4 della scorsa notte gli interventi di verifica e manutenzione sul viadotto Sturla che hanno causato la chiusura completa, in entrambe le direzioni dell’arteria principale di collegamento viario tra centro e levante genovese.

Sin dal pomeriggio tecnici ed operai hanno controllato metro per metro il viadotto e nella notte corso Europa è stata chiusa per consentire alcune “prove di carico”.

Via vai di uomini e mezzi che ha allarmato molto i residenti della zona che hanno temuto un’emergenza sicurezza.

Nessuna informazione è stata fornita in anticipo e ora si attende un chiarimento per comprendere il motivo di una tale mobilitazione.

Recentemente c’erano state diverse segnalazioni per l’ammaloramento dello stato generale del viadotto e potrebbe trattarsi di una “verifica” per una struttura che ha comunque una 50ina di anni.

Nelle prossime ore, comunque, potrebbe arrivare una spiegazione da parte degli organi competenti e coinvolti nelle verifiche.

(nella foto precedenti controlli sul viadotto)