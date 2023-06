Savona – Incidente mortale all’ingresso autostradale della A10 Genova Ventimiglia. Un uomo di 35 anni a bordo della sua moto ha perso la vita nell’impatto violentissimo con un auto articolato.

L’incidente poco dopo le 11,30 all’intersezione tra l’accesso all’autoporto e la strada che porta al casello autostradale.

Ad avere la peggio in centauro savonese che è morto per le terribili ferite riportate nell’impatto.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e della polizia stradale ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Disagi al traffico in conseguenza dell’incidente e indagini in corsa per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità

notizia in aggiornamento