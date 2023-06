Genova – Mattinata difficile per gli automobilisti che si sono messi in viaggio lungo l’Autostrada A7 in direzione Milano.

Si segnalano circa 4 km di code a causa dei lavori e cantieri presenti lungo il percorso, in particolare nel tratto compreso tra il casello di Genova Bolzaneto e quello di Busalla.

Coda di 2 km, inoltre, anche sull’A12 tra Recco e Chiavari, in direzione sud, sempre per lavori.