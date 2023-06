Genova – E’ tornato a casa in un orario inconsueto ed ha sorpreso la figlia ventenne con il fidanzato ed è andato su tutte le furie cacciando lui e prendendo a schiaffi la ragazza.

E’ stato denunciato per maltrattamenti in famiglia l’uomo, di origini albanesi, che ieri ha picchiato la figlia perché contrario alla sua relazione con un giovane.

L’uomo ha avuto una reazione violenta ed ha malmenato la ragazza dopo aver cacciato di casa il fidanzato.

Percosse che la giovane ha deciso di denunciare ai carabinieri che si sono recati nell’abitazione della Valpolcevera dove sono avvenuti i fatti e hanno denunciato l’uomo attivando i servizi sociali affinchè seguano la famiglia nei prossimi mesi.

Non è escluso però che il padre venga allontanato dalla famiglia considerando il comportamento violento e ossessivo che sembra aver mantenuto con la ragazza negli ultimi anni.