Genova – E’ stato trovato sano e salvo, un pò confuso ma in buone condizioni di salute, il 50enne disperso sui sentieri che da Nervi e Sant’Ilario portano al monte Fasce, alle spalle del capoluogo ligure.

L’uomo ha chiamato personalmente i soccorsi, ieri sera, a notte fonda, raccontando di essersi addormentato lungo il cammino e di essersi risvegliato, ore dopo, nel cuore della notte.

Un “riposino” che ha fatto passare il tramonto e così l’escursionista si è ritrovato da solo, al buio, lungo un sentiero poco conosciuto.

Così è scattata l’idea, la più ragionevole e corretta, di chiamare il 112 e le squadre di soccorso si sono messe in moto e lo hanno recuperato non senza difficoltà vista l’ora tarda e la scarsa manutenzione dei sentieri.

Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino lo hanno trovato e accompagnato all’auto con la quale ha potuto rientrare a casa.