Genova – Un fondo da 1,4 milioni di euro per favorire progetti di valorizzazione del piccolo commercio e per sostenere i Civ.

Via libera in giunta regionale al bando 2023 per la riqualificazione delle aree a rischio tenuta della rete distributiva e per il funzionamento dei Civ, i centri integrati di via.

“Il commercio di prossimità, oltre a ravvivare e migliorare la vivibilità dei nostri centri urbani, è un presidio sociale irrinunciabile per la nostra comunità, specie per i piccoli centri e per le persone più fragili. Per questo da tempo sosteniamo quelle aree particolarmente penalizzate dalla diffusione di strutture della media e grande distribuzione, dal commercio on line e, più recentemente, da fenomeni congiunturali come la pandemia e il conflitto russo-ucraino che hanno creato ulteriore incertezza economica nelle imprese – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Con questa nuova misura da 1,4 milioni di euro, in continuità con quella passata da 465 mila euro, intendiamo promuovere la competitività del piccolo commercio, storicamente presente in queste aree, con progetti realizzati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore mirati alla tutela e allo sviluppo di questi esercizi anche in sinergia con altri settori economici come il turismo, l’agricoltura e l’artigianato. E lo stesso faremo in futuro con altri bandi proporzionati all’insediamento di medie e grandi strutture di vendita nel territorio ligure”.

Le agevolazioni sono concesse ai beneficiari sotto forma di contributo a fondo perduto per la copertura delle spese presentate e ritenute ammissibili, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

“Una parte di queste risorse, circa 400 mila euro, è destinata al sostegno e alla valorizzazione dei Civ, forma aggregativa tra commercianti che rappresenta un fondamentale strumento per il rilancio del commercio di prossimità” aggiunge Benveduti.