Genova – Ancora emergenza cinghiali per le strade della città e nuovi interventi della polizia locale per seguire e allontanare gli animali e garantire la sicurezza degli automobilisti e dei motociclisti.

Nella notte trascorsa sono scattate segnalazioni in via Isonzo, all’incrocio con corso Europa con il pericolo di attraversamenti improvvisi che hanno già causato diversi incidenti e in via Parini.

Poco più tardi una famigliola di cinghiali ha scelto corso Firenze e via Strozzi per una passeggiata notturna ed anche in questo caso è scattata l’allerta con “pedinamento” e sorveglianza anti incidenti.

All’alba un altro gruppo di cinghiali è stato invece segnalato in piazza Leonardo da Vinci, nell’elegante quartiere di Albaro per un blitz alla ricerca di cibo tra i bidoni della spazzatura.

Nei giorni scorsi è partita una raffica di abbattimenti a Genova come in altre province liguri ma il numero degli animali è talmente alto che occorrerebbe un piano di interventi a vasto raggio mentre gli ambientalisti protestano per lo spargimento di sangue ed insistono a suggerire le sterilizzazioni come vero strumento di riduzione del numero di cinghiali in circolazione.

(foto di Archivio)