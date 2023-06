Genova – Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del fuoco della sede centrale, sono intervenuti in lungomare Canepa, per fuoriuscita fumo da uno scantinato sotto il circolo nautico Sampierdarenese.

Nelle prime fasi di soccorso è stata tratta in salvo una cagnolina di nome Mia e dato che aveva respirato del fumo, è stata portata dal veterinario dalla croce Gialla per un controllo. Nessuna persona è rimasta coinvolta.