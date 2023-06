Genova – Ben 790 kg di spazzatura e rifiuti metallici recuperati, 200 concorrenti suddivisi in 64 squadre. E’ il bilancio genovese dell’operazione “Spazzapnea” che ha visto le squadre competere nella raccolta dei rifiuti nello spazio di mare antistante piazza Dagnino, a Voltri.

Una raccolta interrotta dopo un’ora e mezza a causa di un nubifragio che ha creato non pochi problemi ma che non ha impedito ai sub di individuare e raccogliere un numero impressionante di rifiuti piccoli e grandi, dimostrando ancora una volta che nel mare non ci sono solo pesci e stelle marine.

Spazzapnea giunge così alla sua quinta edizione in be cinque località italiane oltre a Voltri: Torre del Greco, Marina di Pisa, Mola di Bari, Ustica, Roma.

Ospiti d’onore dell’evento la campionessa del mondo di sci e apneista Laura Pirovano e l’influencer Giorgia Mondani. Nuovamente con Spazzapnea il pluricampione mondiale di apnea Umberto Pelizzari che ha gareggiato a Marina di Pisa mentre la campionessa di apnea Ilaria Molinari si è cimentata a Roma.

Ideata a Genova nel 2018, Spazzapnea ha ancora una volta permesso ai partecipanti di trasformarsi in veri e propri “spazzini del mare” e scoprire, purtroppo, che in mare non si trovano solo pesci, ma plastica, vetro, copertoni, batterie, piastrelle, lampadari, passeggini, mozziconi di sigarette, sdraio, lettini, resti di ponteggi, ciabatte e molto altro.

In totale sono stati raccolti 3.570 Kg di rifiuti che sono stati catalogati dai ricercatori e avviati al corretto smaltimento.

Le indiscusse finalità ecologiche e ambientali hanno permesso all’ODV di aggiudicarsi il primo posto in classifica per i progetti reality dedicati al pianeta ai Genova Global Goals Award e hanno convinto Apnea Academy e WWF ITALIA ad includere la gara negli eventi ufficiali della Scuola di formazione per l’apnea subacquea e all’interno della progetto Ri-Party-amo con l’obiettivo di ripristinare lo stato naturale di spiagge, fiumi e fondali.

La manifestazione è stata realizzata in collaborazione con la Guardia Costiera e ha visto il sostegno, oltre che di WWF, anche di AMIU, entrambe presenti sul territorio con attività per bambini e workshop dedicati all’ecosostenibilità.

Al termine della manifestazione, davanti allo specchio d’acqua che ha ospitato l’evento è stata issata la bandiera “Spazzapnea Missione fondali puliti”, con pubblicazione sul sito ufficiale Spazzapnea. La bandiera ha validità di un anno, fino alla successiva manifestazione “Spazzapnea”.

Per il conteggio dei punti delle singole squadre, dal 2023 Spazzapnea ODV collabora al progetto SeaCleaner, progetto di citizen science di censimento dei rifiuti antropogenici in ambiente marino.

Il regolamento Spazzapnea 2023 delle competizioni nazionali è stato quindi modificato al fine di far coincidere l’assegnazione dei punteggi della spazzatura raccolta con il protocollo di censimento SeaCleaner.

In particolare, per determinati oggetti e materiali (come: bottiglie di plastica, imballaggi/oggetti monouso, DPI covid) è stato dato un punteggio a numero e non a peso, per l’importanza che ne rivestono nel loro censimento all’interno del protocollo di citizen science.

Spazzapnea ODV è una organizzazione di volontariato nata nel 2022 dall’entusiasmo di un gruppo di amici apneisti organizzatori attivi delle passate edizioni di Spazzapnea, da sempre sensibili alla tutela del mare.