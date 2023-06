Genova – Automobilisti e Trasportatori già in coda, questa mattia, sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia, nel tratto tra Genova Pegli e Genova Aeroporto dove si segnala un’auto in avaria.

Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso e la polizia stradale.

La corsia verrà liberata appena presente sul posto un carro attrezzi per caricare il veicolo in panne.