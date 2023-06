Genova – Ha aggredito una senza tetto di 72 anni per strada e ha tentato di violentarla. Un uomo di 30 anni è finito in manette dopo la violenza tentata per strada, in via Struppa, nell’omonimo quartiere genovese.

L’uomo ha trascinato la donna vicino ad un chiosco ed avrebbe tentato di spogliarla palpandola e con il chiaro intento di usarle violenza.

Fortunatamente le urla della donna e la sua reazione violenta hanno spaventato l’aggressore e spinto alcuni residenti a chiamare le forze dell’ordine che sono arrivate sul posto e dopo aver prestato il primo soccorso alla donna hanno dato la caccia all’uomo trovandolo poco distante, nascosto tra le auto in sosta.

L’uomo avrebbe tentato di negare i fatti ma una telecamera posta nella zona avrebbe ripreso la scena della tentata violenza inchiodando l’uomo alle sue responsablità.

La persona è stata arrestata e verrà processata per tentata violenza sessuale.