Genova – Nuove perplessità per i lavori in corso, sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi, per la ristrutturazione della Marinella. Dopo un periodo di rinnovato vigore, infatti, secondo molti residenti e frequentatori abituali della zona, il cantiere lavorerebbe a ritmi decisamente più lenti.

In ballo la promessa, già rinviata un paio di volte, di aprire entro l’estate (che inizia il 21 giugno)

L’edificio è stato ristrutturato, il colore è già stato dato ed è apparsa anche la scritta ma mancano ancora le enormi vetrate che un tempo davano luce alla sala da ballo e ai saloni e mancano gli infissi alle camere extra lusso che dovrebbero ospitare magnati di passaggio a Nervi.

Lavori in corso anche nella sottostante scogliera che, nei patti con il quartiere, dovrebbe tornare aperta al pubblico per la stagione balneare (iniziata lo scorso 15 maggio).