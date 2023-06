Liguria – Aperto il nuovo bando Aliseo per le borse di studio universitarie per l’anno accademico 2023/2024.

Il bando prevede un requisito di merito e uno di reddito, i vincitori avranno diritto all’erogazione dell’importo della borsa e alla fruizione gratuita dei servizi, come alloggio e pasto giornaliero, oltre all’esenzione dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dai contributi universitari. E’ possibile presentare le domande di contributo sino al 31 luglio sulla pagina web

Per informazioni è attivo un call center 840848038 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12

il martedì e il mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30