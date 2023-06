Recco – Torna il Raduno di Fiat 500 d’epoca e derivate (sino al 1977) sul Lungomare Bettolo e il giro turistico a Camogli, Santa Margherita Ligure e Rapallo

Dopo anni di sospensione il Coordinamento dei Golfi Tigullio e Paradiso del FIAT 500 Club di Garlenda organizza un nuovo raduno sul territorio di Recco.

Il modo migliore per far apprezzare le Fiat 500, patrimonio di tutti, è quello di mostrarle in piazza. Farà nascere ricordi che ci spingeranno a guardarle tutte, una ad una, nei particolari e riportare alla memoria esperienze indimenticabili.

Domenica 18 giugno dalle 8:30 nella caratteristica passeggiata a mare di Recco, si ritroveranno le 500 d’epoca per un saluto alla cittadinanza ed un giro turistico per i comuni limitrofi di Camogli, Santa Margherita e Rapallo.

Sono attese molte macchine e parecchi partecipanti che con lo stile del 500 Club di Garlenda ammalieranno i visitatori portandoli talmente vicini ai loro mezzi da quasi toccarli.

Il giro previsto, dopo un saluto a Recco, abbraccerà parte dei Comuni appartenenti ai Golfi Paradiso e Tigullio.

Un modo speciale per salutare i passanti, i curiosi ma soprattutto per portare la piccola macchinina tra la gente con tanti sorrisi.

Terminato il giro si ritornerà a Recco per poi dirigersi al ristorante per il pranzo conviviale.

Nel pomeriggio dopo i saluti di rito tutti, tranquillamente, torneranno a casa per mettere a riposo i loro bolidi pronti per la prossima uscita.