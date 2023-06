Genova – Ancora emergenza cinghiali sulle strade ed ancora una volta polizia locale impegnata a seguire gli animali per evitare incidenti stradali come quelli registrati negli ultimi giorni.

Questa volta una famigliola di cinghiali ha deciso di passeggiare in corso Europa, all’incrocio con via Pastore, vicino all’ospedale San Martino.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte e subito è scattato l’ormai rodato meccanismo dell’emergenza.

Un messaggio ha avvisato del pericolo automobilisti e motociclisti e poi la polizia locale ha sorvegliato da vicino gli animali per garantire la sicurezza delle persone.

