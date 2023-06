Genova – Si scontra con l’auto contro un cinghiale “spuntato” dal Bisagno in via Bobbio, a Marassi e oltre ai danni causati dall’impatto arriva “la beffa” della sanzione per aver bevuto troppo.

Decisamente sfortunato il giovane che un paio di giorni fa percorreva la strada che corre lungo il greto del Bisagno e, improvvisamente si è ritrovato un enorme cinghiale davanti, in mezzo alla strada.

Ogni tentativo per evitare l’improvviso ostacolo è risultato vano e auto e animale di sono urtati con violenza.

Apparentemente ad avere la peggio è stata la vettura, danneggiata in modo devastante nella parte anteriore. Il cinghiale ha ripreso la sua strada come se niente fosse avvenuto e si è lanciato nel greto del Bisagno sparendo tra la boscaglia.

L’uomo al volante ha chiamato i soccorsi ma quando sul posto è intervenuta la polizia locale ha trovato un leggero “supero” dei valori dell’alcol nel sangue e così l’uomo è stato multato e rischia di veder sfumare, quantomeno in buona parte, gli indennizzi previsti per l’incidente.

In caso di urto con animali selvatici, infatti, interviene l’assicurazione stipulata da Regione Liguria ma, come in ogni incidente, la condizione con la quale ci si mette al volante “pesa” sul risarcimento.

Se ci si trova coinvolti in un incidente avendo bevuto qualche bicchiere di troppo, infatti, l’assicurazione potrebbe rivalersi sull’assicurato o diminuire l’importo del risarcimento perchè non si può escludere una parziale responsabilità nelle diminuite capacità di reazione.

Oltre all’impatto con il cinghiale, quindi, l’automobilista rischia di “impattare” anche contro le leggi del Codice della Strada.