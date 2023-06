Genova – Si terranno sabato 17 giugno alle 10,00, presso la chiesa di San Giovanni Bosco e San Gaetano, in via Rolando, a Sampierdarena, i funerali di Claudia Amoroso, 64 anni, la ciclista rimasta vittima di un tamponamento in via Buozzi. Amici e parenti si stringeranno nell’ultimo saluto alla donna travolta e uccisa da un automobilista mentre percorreva la strada sulla sua bicicletta. Il suo gesto d’amore, la donazione degli organi, ha salvato la vita a molte persone e migliorato quella di altre.

Il servizio sarà operato da Asef del Comune di Genova.

Il feretro seguirà poi per Staglieno, dove sarà cremato.