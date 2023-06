Genova – Ancora disagi e code, questa sera, sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure dove si segnala coda, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, tra Genova Nervi e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano, in direzione Bolzaneto.

Coda per incidente anche sul raccordo tra la A7 e la A12 in direzione Genova Nervi e rallentamenti in ingresso al casello di Genova Est.

Segnalata coda, sempre per incidente, anche sulla A7 Genova – Milano tra i caselli di Busalla e Genova Bolzaneto.