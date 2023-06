Genova – Ancora segnalazioni di cinghiali a spasso per le vie cittadine e ancora emergenza per possibili incidenti stradali come avvenuto nei giorni scorsi. Questa volta la segnalazione è arrivata dalla zona di Marassi dove una famigliola di cinghiali è stata segnalata a passeggio in via Stefanina Moro, vicino a viale Bracelli, in prossimità di un incrocio molto pericoloso e in curva.

La polizia locale ha inviato subito un messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti ed ha inviato una pattuglia a controllare da vicino i cinghiali.

Poco dopo altra segnalazione in via Fereggiano, tra Marassi e Quezzi con altri cinghiali a spasso per la strada con potenziale rischio di incidenti.