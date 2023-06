Genova – Ancora un mezzo ribaltato in strada e ancora in corso Europa dove i limiti di velocità non sembrano limitare anche gli incidenti.

Questa volta è un furgoncino ad essersi ribaltato nella curva che passa sopra la rotatoria di Nervi.

Il mezzo era carico di sacchi di materiale e forse un movimento del carico potrebbe aver causato il ribaltamento.

Non risultano feriti gravi ma il traffico è bloccato in direzione levante.

notizia in aggiornamento