Albenga (Savona) – Sono state rilasciate le testuggini palustri Emys orbicularis ingauna riprodotte e allevate in ambiente controllato dagli esperti dell’Acquario di Genova nell’ambito del progetto LIFE URCA (URgent Conservation Actions).

Gli animali, una decina di giovani individui, sono stati rilasciati dai bambini delle scuole che partecipano al progetto in alcune Zone Speciali di conservazione (ZSC) della Piana di Albenga, tra cui ZSC Monte Acuto – Poggio Grande – Rio Torsero e ZSC Lerrone –Garlenda

Gli esemplari, di circa 2 anni di età, hanno una marcatura di identificazione e un microchip che consentiranno ai ricercatori di individuarli nei prossimi anni nelle fasi di monitoraggio periodico.

Il rilascio delle testuggini rientra tra le azioni del progetto LIFE URCA (URgent Conservation Actions) PROEMYS, avviato ad ottobre 2022 e cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea, che ha l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione della testuggine palustre Emys orbicularis autoctona in Italia e Slovenia, mantenendo la diversità genetica delle popolazioni esistenti.