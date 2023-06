Genova – Ancora calcinacci e pezzi di cemento e metallo dal cavalcavia di corso Europa sulla fermata del Bus di Nervi.

La denuncia, la seconda in pochi giorni, ravviva la preoccupazione dei residenti e delle molte persone (anche molti turisti) che ogni giorno passano nella zona per raggiungere il porticciolo o che attendono i mezzi pubblici in direzione del centro.

Frammenti di materiale che precipita ormai con una certa costanza dal viadotto che scavalca Nervi verso la statale Aurelia.

I residenti sono molto preoccupati e chiedono al Municipio e al Comune di confermare la sicurezza della struttura e garantire quella delle persone che transitano al di sotto.

Qualcuno, sulle pagine social della zona, ricorda con amarezza che tra non molto ricorrerà il tragico anniversario del crollo del ponte Morandi.