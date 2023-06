Genova – Si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino il ciclista caduto lungo un sentiero del monte di Portofino durante un’escursione con alcuni amici.

Un brutto scivolone e il biker di 61 anni ha battuto violentemente la testa a terra riportando un grave trauma cranico.

Soccorso dagli amici e dal personale del 118 giunto in elicottero, l’uomo è stato trasferito con la massima velocità in ospedale viste le sue condizioni.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto e la verifica delle condizioni di sicurezza del sentiero.