Genova – Altro fine settimana da dimenticare per il traffico autostradale. Una serie di incidenti ha funestato l’ennesimo fine settimana a cui si sono aggiunti i disagi per i cantieri aperti.

Un tamponamento tra autovetture sulla A26 Voltri – Gravellona Toce ha formato code e rallentamenti tra Masone e Ovada, in direzione nord in un tratto già gravato da un cantiere.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi ma i disagi per automobilisti e trasportatori sono pesanti.

Code anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Arenzano e Voltri, in direzione Genova, per un altro incidente in cui è rimasto ferito un motociclista dopo uno scontro con un’auto.

Coda viene segnalata tra Arenzano e il Bivio con la A26 Voltri – Gravellona Toce.

Code e rallentamenti anche tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 Genova Milano.