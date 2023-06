Rapallo (Genova) – Sta provocando una forte discussione e roventi polemiche la decisione del Comune di Rapallo di “sostenere” le spese per il Trasporto dei partecipanti al convegno dei Giovani di Confindustria con un impegno economico di 6mila euro.

A denunciare con forza la decisione è Andrea Carannante che segnala che “con deliberazione numero 179 della Giunta Comunale di Rapallo del 14/06/2023 con i soldi dei cittadini si finanzia il servizio di trasporto ai giovani di Confindustria una somma superiore a 6000 euro”.

Una decisione che Carannante, come molti Cittadini, non comprende visto il prestigio degli organizzatori dell’evento, certamente non privi di risorse economiche necessarie per pagare in autonomia tutta l’organizzazione dell’evento.

“Evidentemente – denuncia Carannante – questi signori hanno bisogno di essere finanziati dai cittadini per raggiungere l’hotel che li ospiterà, in un momento di crisi, dove non si trovano fondi per la Guardia Medica Pediatrica e il Comune di Rapallo dirotta denaro pubblico per una kermesse che sembra quasi una provocazione per chi lavora e vive in questa città”.