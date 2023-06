Genova – Fiamme in un magazzino della stazione ferroviaria dell’Acquasanta. L’allarme è scattato questa mattina, intorno alle ore 7 e i Vigli del fuoco hanno raggiunto la località del ponente genovese.

Sul posto era visibile la fuoriuscita di fumo da un locale deposito della stazione.

A prendere fuoco del materiale presente in uno dei tre magazzini.

Una volta avuto accesso al locale i Vigili del fuoco hanno spento velocemente quanto bruciava.

Il traffico ferroviario è stato sospeso qualche minuto, tempo necessario al Capo Squadra di valutare l’entità dell’incendio.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Si indaga sulle cause.